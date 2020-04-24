Ужесточить контроль за соблюдением в Москве режима самоизоляции можно, но только точечно и в рамках действующей системы цифровых пропусков. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей.

Ужесточить контроль за соблюдением в Москве режима самоизоляции можно, но только точечно и в рамках действующей системы цифровых пропусков. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей.По мнению градоначальника, введение QR-кодов дало заметный результат. Мэр назвал эту систему наиболее справедливой и эффективной."Это существенно упростило задачу. Это сразу на порядок сузило круг людей, за которыми мы должны присматривать и наказывать в случае нарушения режима, – сказал Собянин. – За этот период времени, когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500-800 тысяч".По его словам, о дальнейшем ужесточении режима в Москве можно будет говорить только если оно будет чем-то обосновано."Если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это нужно делать точечно, донастраивая этот механизм", – отметил столичный мэр. Он уточнил, что контроль за выполнением принятых решений можно усилить, ничего не меняя кардинально.Собянин привел пример нарушения, в случае с которым можно действовать точечно."Допустим, есть предприятие, оно не работает, но для его обслуживания требуются охранники, служба коммунального обеспечения, юристы. А это предприятие выкатывает 300-400 пропусков. Очевидно, что оно не соблюдает режим, – сказал мэр. -- Нужно ужесточать именно эту настройку, добиваясь от предприятий и граждан неукоснительного соблюдения требований".Ранее 23 апреля сообщалось, что в Москве за последние несколько суток увеличилось число госпитализаций граждан с подозрением на COVID-19. При этом индекс самоизоляции горожан, по данным "Яндекса", составил 3,2 по пятибалльной шкале.