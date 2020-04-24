Данные оперативного штаба по борьбе в коронавирусом COVID-19: число инфицированных в России увеличивается, но сегодня прирост заболевших почти на 500 меньше, чем накануне. Рост - чуть больше 8 процентов. За сутки выявлено 4 тысячи 774 новых случая заражения. Более половины диагнозов поставили в Москве и области. И тем не менее, в российской столице заболеваемость тоже снижается.

Данные оперативного штаба по борьбе в коронавирусом COVID-19: число инфицированных в России увеличивается, но сегодня прирост заболевших почти на 500 меньше, чем накануне. Рост — чуть больше 8 процентов. За сутки выявлено 4 тысячи 774 новых случая заражения. Более половины диагнозов поставили в Москве и области. И тем не менее, в российской столице заболеваемость тоже снижается — сегодня самый низкий показатель за последние 6 дней. Впрочем, по словам эпидемиологов, делать оптимистичные прогнозы пока рано. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что пик заболеваемости в городе еще не пройден, расслабляться нельзя.Городская больница Златоуста 23 апреля стала главным очагом распространения коронавируса в Челябинской области. В регионе за день 57 новых случаев заражения. И 44 из них — отсюда."Будем проводить мероприятия по дезинфекции зданий и дезинфекции помещений, где были контактные люди. Мы ожидаем приезд врачей, проведение плановых и экстренных операций, решен вопрос по их питанию, их размещению", — поясняет глава Златоуста Максим Пекарский.Неприятная статистика и на Ямале. В округе за день 94 новых заразившихся коронавирусом. Регион не самый густо-населенный, но это за сутки пятый результат по стране."Большой прирост — 74 человека. Это вахтовые рабочие на месторождениях. Сейчас там работают эпидемиологи. Продолжается выявление их контактов", — рассказывает заместитель губернатора ЯНАО, руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.Эпидемиологи предупреждают: сейчас главное — не расслабляться, считая что пик эпидемии позади или вот-вот наступит. Новых больных за последние сутки нет только в четырех российских регионах. В остальных цифры растут. Среди лидеров Москва, Подмосковье и Петербург. Но болезни все равно — город большой или маленький, на Крайнем Севере или на жарком юге. На 18 человек вырос список заразившихся в Северной Осетии — возможно, это начинает сказываться нарушение карантина противниками самоизоляции.Возраст тоже не всегда оказывается решающим фактором. Главврач московской больницы №15 рассказывает о тенденции последних дней."Очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких", — подчеркивает медик.Очередь из скорых выстроилась на въезде в Покровскую больницу Петербурга. Пациентов с COVID-19 по-прежнему много. Именно поэтому возведение новых медучреждений не прекращается по всей стране. В Ростове заканчивается стройка многофункционального комплекса министерства обороны — это еще 160 коек.В Салехарде и на Сахалине подготовлены обсервационные центры, где можно выждать положенные две недели, не подвергая риску здоровье родных."Современные же люди, — поясняет жительница Южно-Сахалинска Любовь Сеулекова. — Все по телефону, по WhatsApp с детьми и коллегами общаюсь".— На свежий воздух хочется ли?— У меня балкон есть!Через снежные равнины на снегоходах врачи добираются до отдаленных поселков Таймыра. Оленеводов тестируют на коронавирус, а заодно проводят полный медосмотр."Тесты на коронавирус прошли 2 человека из Красноярска. Сейчас они на самоизоляции. Еще у троих было подозрение — не подтвердилось", — разводит руками замглавврача Дудинской межрайонной больницы Елена Поротова.Оставаться дома — по-прежнему лучшая профилактика заболевания. А значит, все так же востребованы волонтеры. В Петрозаводске они рубят пенсионерам дрова. В Волгограде за свой счет развозят продукты по домам пенсионеров."Советский, Кировский районы — километров 60 мы накатываем, — поясняет волонтер Павел Самодайкин. — А вот как-то раз в Красноармейский ездили, в очень дальний поселок, который относится к Красноармейскому, накатали где-то 180 километров".В одном из магазинов Краснодара акция — можно оплатить и оставить на кассе продукты, которые потом передадут тем, кому нужнее."Многие оставляют крупы, макароны. Я подумал, может к чаю что-то купить. Сладкое всегда всем приятно". – размышляет покупатель, оставивший купленное для помощи другим.Во многих городах горячие обеды предлагают врачам, испытывающим сейчас колоссальные нагрузки. Но даже при такой работе есть место романтике. Фельдшеры скорой помощи Сергей и Ксения собираются пожениться, а пока защищают от вируса Екатеринбург. Общие выходные бывают редко. Чаще влюбленные видят друг друга на работе и почти всегда в защитных костюмах. Свадьбу решили сыграть сразу же после победы над вирусом.