На Колыме работников скорой помощи застраховали от всех несчастных случаев и болезней, включая коронавирус. Страховку уже получили 132 человека, включая водителей. Она будет действовать до конца июля.

На Колыме работников скорой помощи застраховали от всех несчастных случаев и болезней, включая коронавирус. Страховку уже получили 132 человека, включая водителей. Она будет действовать до конца июля. Стоимость полисов оплатили депутаты Городской Думы Магадана. В ближайшем планируется оформить еще сто таких документов. Организационной работой займутся представители Магаданской областной медицинской ассоциации."В адрес гордумы Магадана обратились учреждения здравоохранения региона и ассоциация врачей с просьбой принять участие в страховании здоровья и жизни наших медработников. Мои коллеги провели эту работу. В результате 132 работника станции скорой помощи получили страховые полисы", — рассказала ГТРК "Магадан" зампредседателя Городской Думы Виктория Голубева.Напомним, в настоящий момент в Магаданской области зафиксировано 76 человек с диагнозом COVID-19. За сутки было выявлено 6 новых заболевших.