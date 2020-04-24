Система цифровых пропусков, введенная в Москве и Подмосковье, распространится еще на 21 регион страны. По данным Минкомсвязи, первыми к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа. Также со следующей недели новые правила передвижения начнут вводить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Система цифровых пропусков, введенная в Москве и Подмосковье, распространится еще на 21 регион страны. По данным Минкомсвязи, первыми к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели новые правила передвижения начнут вводить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.Теперь для того, чтобы въехать в Ростов-на-Дону, нужны веские основания, а чтобы ездить по его улицам — специальное, защищенное голограммой разрешение. Кто не может его предъявить, разворачивается и уезжает восвояси. Проверяются все без исключения автомобили. Пропуск есть, но забыл, пропуска нет, а ехать нужно... В каждом случае — спокойный диалог. Возможные штрафы за нарушения — от одной до тридцати тысяч рублей, но протоколов оформлено пока немного."Мы не преследуем цель составить как можно больше материалов. Самое основное, чтобы была ответственность участников дорожного движения и не было беспричинных передвижений из населенного пункта в населенный пункт", — рассказал начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.Разрешения получили те, кто не может прекратить работу во время эпидемии. При сохранении режима самоизоляции нельзя оставить город-миллионник без служб жизнеобеспечения, разрушить логистические цепочки, благодаря которым сюда поступают товары первой необходимости.Внутри города большегрузы проходят практически без препятствий. Они уже прошли проверку на въезде. Здесь основное внимание полиции уделяется личному транспорту, легковым автомобилям. Места дислокации постов постоянно меняются, встреча с инспектором для многих водителей часто становится неожиданностью.В Нижнем Новгороде выбрать точки для проверок помогают операторы сотовой связи. С помощью базовых станций, фиксирующих перемещения жителей, получают так называемый индекс мобильности. Чем он ниже — тем лучше."Система устроена так, что гуляющие в радиусе ста метров от базовой станции в черный список не попадают, но выход за ее пределы на 500-600 метров сразу заметен", — рассказал директор Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что если они видят где-то скопление людей, то могут более активно патрулировать эти территории.В Крыму инспектируют абсолютно весь транспорт. Въехать на территорию полуострова могут обладатели прописки или недвижимости, работники местных предприятий из соседних регионов (что обязательно нужно подтвердить). На экстренный случай на постах дежурит скорая. Помимо проверки документов, у всех водителей и пассажиров измеряют температуру. Это усложняет процедуру и создает заторы, но участники движения не протестуют.По субъективным ощущениям, на улицах донской столицы машин стало меньше. Индекс самоизоляции чуть подрос, но говорить о том, что Ростов "НА-ДОМУ" — пока рано. Прошел лишь первый день работы новой системы передвижения.