В Миассе отстранен от работы целый отдел полиции. У нескольких правоохнанителей подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал.

В Миассе отстранен от работы целый отдел полиции. У нескольких правоохранителей подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".Всех зараженных сотрудников поместили под наблюдением врачей санитарной части Главного управления МВД по региону. Также выявлен круг контактов заболевших, все они сдали анализы на коронавирус. Работники спецслужб провели дезинфекцию отдела полиции "Южный". Все служебные дела переданы личному составу городского ОМВД и отдела полиции "Северный".Кроме того, для обеспечения общественного порядка в Миассе развернули мобильный пункт полиции и несколько дополнительных экипажей ДПС. В настоящий момент ситуация с распространением коронавируса в городе остается стабильной.Напомним, за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен сразу у 57 жителей региона. Большая часть из них – пациенты и сотрудники одной из больниц. В общей сложности на Южном Урале коронавирусная инфекция зафиксирована у 173 человек.