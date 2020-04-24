Растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний, необходимы дополнительные механизмы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании у президента Владимира Путина.

Растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний, необходимы дополнительные механизмы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании у президента Владимира Путина.Российские банки имеют все возможности для такой реструктуризации. Запас прочности по капиталу банков составляет 5 триллионов руб., пояснила Набиуллина. В банковской системе сложился профицит ликвидности в размере 2,5 триллиона руб.Банки имеют свободное обеспечение до 8 триллионов руб., под которое они всегда могут получить деньги на рынке или от ЦБ, подчеркнула Набиуллина.В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на совещании, что механизм поддержки системообразующих предприятий заработает со следующей недели. На такую поддержку предварительно смогут претендовать 25 крупных компаний, которым необходимо реструктуризировать кредиты на 200 миллиардов руб. В списке значатся 11 транспортных, восемь промышленных и шесть энергетических компаний.