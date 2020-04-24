Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг с 24 апреля снизило учетную ставку с 10% до 8% годовых для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавируса.

Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг с 24 апреля снизило учетную ставку с 10% до 8% годовых для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавируса.Украина одной из первых ввела карантин и избежала высокой заболеваемости - в стране одни из самых низких показателей в мире.Снижение ставки позволит снизить негативное воздействие на экономику, удешевить кредиты и увеличить деловую активность, потребление и занятость населения, отмечает Нацбанк.В марте возник кратковременный всплеск роста спроса на продукты и лекарства, но ажиотаж быстро спал, и потребительские цены в годовом измерении замедлились до 2,3% по итогам марта.По прогнозу Нацбанка, инфляция в апреле останется низкой: цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, снижаются уже несколько недель.По оценке регулятора, ежегодный рост цен замедлится до 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Нацбанк Украины ожидает сокращения ВВП страны на 5,0% в 2020 году и рост на уровне около 4% в последующие годы. Поддержку росту окажет и МВФ. Нацбанк Украины ожидает в начале второго полугодия новый транш от МВФ в размере около $2 миллиардов.