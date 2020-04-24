Несмотря на снег и похолодание, Самара по-прежнему остается в красной зоне рейтинга самоизоляции. Сознательность жителей падает. Специальный сервис оценил ее в 1,9 балла. Это означает, что людей на улицах очень много.

Несмотря на снег и похолодание, Самара по-прежнему остается в "красной зоне" рейтинга самоизоляции. Сознательность жителей падает. Специальный сервис оценил ее в 1,9 балла. Это означает, что людей на улицах очень много. И это при условии, что в регионе за последние сутки выявили 26 заболевших COVID-19. Такой прирост стал рекордным, передает ГТРК "Самара".В Тольятти ситуация аналогичная. По индексу активности граждан, автоград также попал в зону риска, обойдя областную столицу всего на 3 десятых балла, с результатом 2,1.