Ей на помощь прибежали соседи

СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Вязников, обвиняемого в покушении на изнасилование матери своего друга.По информации ведомства, 29 декабря 2019 года он пришёл в гости к своему приятелю, где была лишь его мама. Будучи сильно пьяным и под воздействием аптечных таблеток, он накинулся на женщину, избил и, угрожая убийством, пытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась, а на её крики о помощи прибежали соседи.Экспертиза признала обвиняемого невменяемым и постановила, что ему необходимо отправиться на лечение в психбольницу. Уголовное дело направлено в суд.