В период пандемии коронавируса уменьшилось количество людей, обращающихся к врачам с проблемами бессонницы. Что на это повлияло, рассказал заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

В период пандемии коронавируса уменьшилось количество людей, обращающихся к врачам с проблемами бессонницы. Что на это повлияло, рассказал заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.Эксперт отметил, что в большинстве случаев бессонница связана с эмоциональным напряжением, которое вытекает из производственного процесса, отсутствующего в период самоизоляции.По словам Полуэктова, у находящихся на карантине людей чаще всего могут развиваться тревожные расстройства. Человек переживает за будущее, свое состояние. При этом людей, страдающих расстройством сна, стало меньше, поскольку они живут по собственному режиму — просыпаются и засыпают когда хотят.Михаил Полуэктов предупредил, что возвращение работающего населения в привычный образ жизни может негативно отразиться на их продуктивности. В настоящее время некоторые имеют возможность расслабиться, отдохнуть в любое время, что формирует у человека соответствующую привычку, сообщает РИА Новости.Эксперт посоветовал людям придерживаться определенного распорядка дня — ложиться и просыпаться в определенное время.Ранее глава Федерально медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что у человека в режиме монотонной ситуации может возникнуть психологическое выгорание.