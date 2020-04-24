Врачи новой инфекционной больницы в Вороновском уже на передовой - лечат пациентов с коронавирусом. Сегодня медицинский центр, который возвели на пустыре в рекордные сроки, показали российским и иностранным журналистам.

Врачи новой инфекционной больницы в Вороновском уже на передовой — лечат пациентов с коронавирусом. Сегодня медицинский центр, который возвели на пустыре в рекордные сроки, показали российским и иностранным журналистам.Возведенный буквально за месяц клинический центр инфекционных болезней в Новой Москве принял первых пациентов. Лечение проходят 45 человек с подозрением на COVID-19. Больница рассчитана на 800 койко-мест, 240 из них реанимационные. Клиника сможет принимать и больше пациентов в случае необходимости.Не имеющий аналогов в мире автономный клинический центр полностью укомплектован необходимым оборудованием — 26 тысяч единиц медтехники — и запасом средств защиты медперсонала на 4 месяца.Журналистам в ходе осмотра клиники показали приемное отделение, реанимационные блоки, склады с медикаментами, диагностический центр."Каждое место в реанимации снабжено монитором, аппаратом искусственной вентиляции легких", — показывает Сергей Авдейкин, заведующий отделением реанимации Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское".В клинике создана система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1400 человек. Санитарный шлюз оборудован по последнему слову техники."Сотрудник заходит в санитарный пропускник, раздевается, принимает душ — то есть проходит санитарную обработку — надевает форму и выходит уже на территорию лечебной зоны", — объясняет Сергей Переходов, главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское".Инфекционный центр в Москве оснащен системами обеззараживания внутренних канализационных стоков. К тому же клиника оборудована герметичной системой вентиляции помещений — это основополагающая система обеспечения биологической безопасности.Лаборатория центра в Новой Москве позволяет проводить 10 тысяч анализов на COVID-19 в сутки. Есть на территории клиники собственный родильный дом и даже операционные блоки для тех инфицированных, которые нуждаются в оперативном вмешательстве по состоянию здоровья.