Врачи новой инфекционной больницы в Вороновском уже на передовой - лечат пациентов с коронавирусом. Сегодня медицинский центр, который возвели на пустыре в рекордные сроки, показали российским и иностранным журналистам.
Врачи новой инфекционной больницы в Вороновском уже на передовой — лечат пациентов с коронавирусом. Сегодня медицинский центр, который возвели на пустыре в рекордные сроки, показали российским и иностранным журналистам.
Возведенный буквально за месяц клинический центр инфекционных болезней в Новой Москве принял первых пациентов. Лечение проходят 45 человек с подозрением на COVID-19. Больница рассчитана на 800 койко-мест, 240 из них реанимационные. Клиника сможет принимать и больше пациентов в случае необходимости.
Не имеющий аналогов в мире автономный клинический центр полностью укомплектован необходимым оборудованием — 26 тысяч единиц медтехники — и запасом средств защиты медперсонала на 4 месяца.
Журналистам в ходе осмотра клиники показали приемное отделение, реанимационные блоки, склады с медикаментами, диагностический центр.
"Каждое место в реанимации снабжено монитором, аппаратом искусственной вентиляции легких", — показывает Сергей Авдейкин, заведующий отделением реанимации Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское".
В клинике создана система санитарного контроля, рассчитанная на дезинфекционную обработку 1400 человек. Санитарный шлюз оборудован по последнему слову техники.
"Сотрудник заходит в санитарный пропускник, раздевается, принимает душ — то есть проходит санитарную обработку — надевает форму и выходит уже на территорию лечебной зоны", — объясняет Сергей Переходов, главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское".
Инфекционный центр в Москве оснащен системами обеззараживания внутренних канализационных стоков. К тому же клиника оборудована герметичной системой вентиляции помещений — это основополагающая система обеспечения биологической безопасности.
Лаборатория центра в Новой Москве позволяет проводить 10 тысяч анализов на COVID-19 в сутки. Есть на территории клиники собственный родильный дом и даже операционные блоки для тех инфицированных, которые нуждаются в оперативном вмешательстве по состоянию здоровья.