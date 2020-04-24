Официальные продажи электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 пока не начались даже в Европе. Тем не менее, как минимум, один такой автомобиль уже прибыл в Россию.

Официальные продажи электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 пока не начались даже в Европе. Тем не менее, как минимум, один такой автомобиль уже прибыл в Россию.Живой экземпляр нового электрокара Volkswagen ID.3 был доставлен в международный аэропорт Шереметьево. Автомобиль черного цвета фактически в серийном виде сфотографировали во время разгрузки на территории грузового терминала "Москва Карго", а сам снимок был опубликован в официальном Инстаграме аэропорта.Для каких целей новый Volkswagen ID.3 привезли в нашу страну, неизвестно. Существует ненулевая вероятность, что электромобиль доставлен в целях прохождения сертификации либо дорожных испытаний. Сама компания Volkswagen выход ID.3 на российский рынок пока не анонсировала.Отметим, что запуск ID.3 на приоритетных европейских рынках был отложен из-за некоторых сложностей с программным обеспечением и отладкой цифровой архитектуры. Сам автомобиль построен на модульной электрической платформе MEB с интегрированной тяговой батареей и электродвигателем на задней оси.Силовая установка Volkswagen ID.3 в зависимости от модификации развивает 150 либо 204 л.с.при крутящем моменте в 310 Нм. Аккумуляторные модули разной емкости обеспечивают запас хода в 330, 420 или 550 км пробега на одной зарядке в соответствии с измерительным циклом WLTP.Напомним также, что в станах ЕАЭС, куда входит и Российская Федерация, с 4 мая 2020 года временно отменяются импортные пошлины на электромобили.