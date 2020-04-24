После ухода из квартиры двоих неизвестных, которые ранее представились сотрудниками управляющей компании, пожилая женщина обнаружила пропажу сумки...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали молодого человека, подозреваемого в краже сумки у пожилой женщины.В августе прошлого года в полицию с заявлением обратилась 84-летняя москвичка. Женщина сообщила, что к ней в квартиру, расположенную в доме в 1-м Самотечном переулке, позвонили двое молодых людей. Незнакомцы представились сотрудниками управляющей компании и сказали, что необходимо установить датчики пожарной сигнализации. Когда пенсионерка прошла в комнату с одним из посетителей, второй незнакомец остался на кухне устанавливать сигнализацию. Спустя некоторое время после их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу сумки, в которой находились денежные средства и личные вещи. Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых – 22-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленники не являются сотрудниками управляющей компании, а установленные датчики представляют собой пустые муляжи.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60