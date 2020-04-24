Международная шахматная федерация опубликовала окончательный состав сборной России, который будет участвовать в турнире Кубка наций. Последними участниками национальной команды стали Александра Горячкина и Ольга Гиря.

Международная шахматная федерация опубликовала окончательный состав сборной России, который будет участвовать в турнире Кубка наций. Последними участниками национальной команды стали Александра Горячкина и Ольга Гиря.Ранее в состав сборной России по шахматам вошли Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ян Непомнящий. Запасными нашей команды станут Андрейкин и Гиря.Team Russia