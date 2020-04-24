Жителю Янаульского района Башкирии, который в настоящее время отбывает наказание за 25 краж, предъявили обвинение в шести убийствах, совершенных почти 10 лет назад.

Жителю Янаульского района Башкирии, который в настоящее время отбывает наказание за 25 краж, предъявили обвинение в шести убийствах, совершенных почти 10 лет назад, сообщили в региональном управлении СКР.Преступления были совершены в период с 2008 по 2011 годы на территории Янаульского и Краснокамского районов. Жертвами злоумышленника пали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Выйти на след подозреваемого тогда не удалось, однако при повторной проверке на месте преступления нашли следы 51-летнего мужчины, ныне находящегося в колонии за серию краж.Он тщательно готовился к преступлениям: собирал информацию о благосостоянии, потом знакомился со своими жертвами под предлогом продажи им товаров. Проникнув в дом, он, как правило, наносил бил мужчин тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и ценные вещи.По статьям "Убийство двух и более лиц ", "Разбой" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога" подозреваемому грозит вплоть до пожизненного срока. Своей вины он не признал.