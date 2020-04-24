Врачам британских клиник не хватает средств индивидуальной защиты. Многие специалисты были вынуждены отказаться от работы.

Врачам британских клиник не хватает средств индивидуальной защиты. Многие специалисты были вынуждены отказаться от работы."Дни.ру" рассказывали, что "мисс Англия – 2019", 24-летняя Бхаша Мукерджи к началу пандемии оказалась в Индии и не смогла вернуться домой из-за ограничения авиаперелетов. Узнав о плачевной ситуации в британских клиниках, девушка обратилась к властям Англии, чтобы те помогли ей добраться до страны. Бхаша имеет медицинское образование и может помочь другим врачам бороться с коронавирусом.Оказавшись в одной из больниц в Великобритании, Мукерджи пришла в ужас от увиденного. Как пишет "" со ссылкой на Daily Star, врачам не хватает масок, респираторов, защитных костюмов. Из-за этого у многих специалистов положительный тест на коронавирус. Таково положение дел и в других медучреждениях страны."Медработники падают как мухи, потому что им не хватает средств индивидуальной защиты. У нас ключевые врачи находятся в критическом состоянии", – рассказала Бхаша.Множество специалистов уволились по ряду причин. Кого-то скосил COVID-19, кого-то не устроила ситуация со средствами защиты. Другие не понимают, как бороться с коронавирусной инфекцией, не имея для этого никаких возможностей. Мукерджи призвала власти найти новые пути решения ситуации, потому что принятые меры не кажутся действенными.По состоянию на 24 апреля в Великобритании выявлено свыше 138 тысяч случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни более 18 тысяч человек, выздоровели 437.