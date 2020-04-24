Мужчина проник в четыре дачных дома, откуда похитил имущество граждан.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище)В дежурную часть отделения полиции обратились четверо граждан с заявлениями о хищении имущества на общую сумму более 20 тысяч рублей из дачных домов, расположенных в одной из деревень Гороховецкого района.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 32-летний житель соседней деревни. Мужчина вину свою не отрицал и дал признательные показания.В феврале текущего года злоумышленник в поисках средств на приобретение спиртных напитков отправился в соседнюю деревню с целью хищения имущества. Совершив проникновение в четыре дачных дома, фигурант похитил различный инструмент, а также икону и Библию. Часть похищенного имущества он продал своему знакомому, а остальное спрятал у одного из домов. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, был возмещен в полном объеме.