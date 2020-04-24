Компания Apple планирует начать продажу компьютеров Mac с процессорами собственной разработки. Первый компьютер, построенный на базе процессора с архитектурой ARM, может выйти в следующем году

В 2005 году глава Apple Стив Джобс и гендиректор Intel Пол Отеллини стояли на сцене, где объявили о выпуске первых компьютеров Mac с процессорами Intel. Благодаря этому сотрудничеству в течение нескольких лет выпускались мощные компьютеры на базе MacOS, такие как Mac Pro в 2006 году, второе поколение MacBook Air в 2010 году и тонкий MacBook Pro в 2012 году.Но в последние годы темпы модернизации Mac снизились, отчасти из-за замедления темпов развития чипов Intel. Иногда между обновлениями Mac проходили годы, что расстраивало некоторых клиентов. Корпорация Intel также столкнулась с производственными проблемами, которые Apple считает причиной снижения продаж настольных компьютеров Mac.В итоге Apple планирует начать продажу компьютеров Mac с процессорами собственной разработки. Первый компьютер, построенный на базе процессора с архитектурой ARM, может выйти в следующем году, сообщает Bloomberg. ARM-процессор, разработанный с учетом специфики компьютеров Mac, даст Apple большую гибкость в плане обновления и более тонкой настройки аппаратного обеспечения. В то же время компании предстоит крупно переделать операционную систему macOS (а независимым разработчикам — свои приложения) ради совместимости со "смартфонной" текстурой.Калифорнийский технологический гигант из Купертино разрабатывает три процессора для Mac. Как сообщает издание, первый ARM-процессор для десктопов Apple будет изготовлен по 5-нм техпроцессу и будет иметь 12 процессорных ядер: 8 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Чип будет намного производительнее A13, который используется в последних iPhone и iPad, а также может превзойти по производительности текущую линейку процессоров Intel.Apple готовится выпустить в следующем году хотя бы один Mac со своим собственным чипом, по словам людей, знакомых с планами компании. Но инициатива по разработке нескольких чипов под кодовым названием Kalamata предполагает, что в своей десктопной линейке компания уйдет от использования процессоров Intel.Контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), собирающий компоненты для iPhone и iPad, будет производить для купертинцев новые десктопные чипы, сообщил собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность. Разработка позволит синхронизировать архитектуру мобильных и настольных чипов Apple. При этом старые приложения, выпущенные под платформу на базе чипов Intel, продолжат работать на новых устройствах в режиме совместимости.Решение Apple делать собственные чипы продиктовано желанием получить больший контроль над производительностью своих устройств и дифференцировать их от конкурентов. Кроме того, этот шаг также уменьшит зависимость от Intel, которая с трудом поддерживает ежегодный прирост производительности.Современные чипы для мобильных устройств от Apple имеют несколько ядер, которые обрабатывают различные типы задач. Новейший iPad Pro оснащен четырьмя ядрами для выполнения ресурсоемких задач и еще четырьмя ядрами для выполнения задач с низким энергопотреблением для экономии заряда аккумулятора.Первые процессоры Mac будут иметь восемь высокопроизводительных ядер под кодовым названием Firestorm и не менее четырех энергосберегающих ядер, известных внутри компании как Icestorm. Компания Apple изучает возможность выпустить процессоры для Mac с более чем 12 ядрами в будущем.На некоторых компьютерах Mac, оснащенных процессорами Apple, будет вдвое или в четыре раза больше ядер, чем у аналогов от Intel. Например, сейчас MacBook Air начального уровня имеет два ядра.Как и Qualcomm Inc., и другие компании, работающие в мобильной полупроводниковой отрасли, Apple проектирует свои чипы для смартфонов с использованием технологии Arm, принадлежащей SoftBank Group. Эти компоненты часто потребляют меньше энергии, чем чипы Intel. Но в последние годы клиенты Arm пытаются сделать процессоры, которые также являются более мощными.Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.Уход от Intel — сложная задача, требующая тесного сотрудничества между командами разработчиков программного обеспечения, аппаратного обеспечения и компонентов Apple. Из-за карантина и перебоев в цепочке поставок компании в Азии переход может затянуться.Как и в случае с iPhone, процессоры Apple для Mac будут включать в себя несколько компонентов, в том числе центральный процессор или CPU и GPU, графический чип. Бюджетные решения Apple в настоящее время используют Intel для обработки графики, в то время как в высокопроизводительных решениях для профессионального использования компания сотрудничает с Advanced Micro Devices Inc.В 2018 году Apple разработала чип для Mac на базе процессора iPad Pro A12X для внутреннего тестирования. Это дало инженерам компании уверенность в том, что они смогут начать замену Intel уже в 2020 году, сообщает Bloomberg News. Apple уже приступила к проектированию второго поколения процессоров Mac, которые наследуют архитектуру чипов, запланированных для iPhone 2021 года. Это говорит о том, что Apple хочет придерживаться одних и тех же циклов разработки процессоров для Mac, iPhone и iPad.Несмотря на унифицированный дизайн чипа, на Mac все равно будет работать операционная система MacOS, а не мобильная операционка iOS для iPhone и iPad. Помимо кросс-платформенной совместимости со старым софтом, работавшим ранее на чипах от Intel, компания также использует технологию Catalyst, которая позволяет разработчикам программного обеспечения создавать приложения для iPad и запускать их на компьютерах Mac.