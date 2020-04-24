Европейский центральный банк (ЕЦБ) пошел по пути ФРС и теперь будет принимать в залог облигации с мусорным рейтингом в качестве обеспечения по займам.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пошел по пути ФРС и теперь будет принимать в залог облигации с "мусорным" рейтингом в качестве обеспечения по займам.Эта мера не будет касаться тех бумаг, по которым снижение рейтинга произошло после 7 апреля.Федрезерв США, напомним, ранее также решил включить в программу выкупа активов корпоративные облигации даже с "мусорным" рейтингом, правда, с определенными ограничениями.Во-первых, рейтинг должен был быть снижен до определенной даты, во-вторых, под программу попадают далеко не все бумаги, а лишь те, которые имеют рейтинг лишь на одну ступень ниже "инвестиционного".Единая европейская валюта сегодня снижается к доллару, теряет примерно полпроцента. Котировки пары eur/usd по состоянию на 15:15 по московскому времени торгуются на уровне 1,0768.В целом же, в условиях карантина и остановки экономики, регуляторам ничего не остается, как вливать деньги и спасать почти все компании, даже те, которые в текущей ситуации выглядят совсем безнадежно.Между тем индекс деловой активности в частном секторе еврозоны в марте рухнул до исторического минимума. Вероятно, данные за апрель окажутся еще хуже.Стоит также добавить, что в Испании карантин продлен почти до середины мая, а в Германии, где экономика начала постепенно открываться, зафиксирован рост новых заболеваний.