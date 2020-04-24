В подмосковном городе Домодедово обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело. Человека, подозреваемого в убийстве, задержали. Мотивы злоумышленника ..

В подмосковном городе Домодедово обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.Человека, подозреваемого в убийстве, задержали. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает со ссылкой на РИАМО.