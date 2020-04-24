Способность банков выдавать доступные кредиты станет важнейшим фактором восстановления экономики после трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с представителями правительства и банковского сектора. Президент подчеркнул: банки очень значимы для реализации программ поддержки граждан и бизнеса.

Способность банков выдавать доступные кредиты станет важнейшим фактором восстановления экономики после трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 23 апреля, в ходе видеоконференции с представителями правительства и банковского сектора. Президент подчеркнул: банки очень значимы для реализации программ поддержки граждан и бизнеса. Но пока не везде эти программы работают так, как хотелось бы. Где-то людям отказывают в льготных займах, а где-то предъявляют невыполнимые требования. Как предлагается решать проблему, и что думают сами банки?Банки сейчас почти как больницы — только лечить предстоит экономику, сильно ослабленную коронавирусом. Принятые государством экономические меры поддержки президент обсуждал с финансовым блоком и крупнейшими банкирами."Вы напрямую работаете с гражданами, с предприятиями, знаете их проблемы, запросы и от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", — заявил Владимир Путин.Речь в первую очередь шла о кредитах для бизнеса, и у российских банков есть запас прочности, чтобы помочь экономике страны пройти период пандемии и турбулентности на мировых рынках."Банки не относятся к первому кругу пострадавших отраслей, это, скорее, сейчас линия обороны нашей экономики от шока. Банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме — с запасом капитала, ликвидности", — отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В координации с банками государство запустило шесть кредитных программ на внушительную сумму — полтора триллиона рублей. Первые три программы рассчитаны на индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес. Во-первых, это кредитные каникулы на полгода. Кстати, уйти на эти каникулы могут и обычные физлица, которые потеряли более 30 процентов заработка. Вторая программа — полугодовая отсрочка уплаты основного долга по действующему кредиту, с делением процентных платежей на три равных доли. Третья — кредит на полгода под ноль процентов на выплату зарплаты. Именно такой взяли в одном екатеринбургском фитнес-клубе. Клиенты на самоизоляции, оборудование простаивает, в бассейне никого, но сотрудников надо поддерживать на плаву. Спас запущенный государством кредит под ноль процентов.Но воспользоваться господдержкой предприниматели смогли далеко не везде. Многие поначалу, напротив, столкнулись с проволочками."Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким. Все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", — заявил Владимир Путин.В сегодняшних условиях для банков выдавать кредиты — повышенный риск. И вообще ситуация новая, а потому механизмы поддержки пришлось срочно дорабатывать."Мы вместе с банками провели десятки контрольных закупок, которые вскрыли технические и организационные барьеры. Из них основной заключался в том, что банки могли выдавать этот кредит только тем клиентам, у кого в данном банке были зарплатные продукты. Донастроили процесс. С понедельника силами ФНС развернута платформа блокчейн. Она кардинально упрощает для клиентов получение этих кредитов", — рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.Примененная ФНС технология блокчейн позволила создать единый реестр кредитных сделок, который служба может отслеживать в режиме реального времени. Это же обеспечивает безопасность и прозрачность всего процесса. Блокчейн-платформа исключает возможное мошенничество с кредитами под ноль процентов, ведь после попадания в реестр кредитных записей никто не сможет ее изменить или подделать."От претендентов на кредит для обработки данных, по сути, требуется только ИНН и численность сотрудников. ФНС автоматически обрабатывает данные о том, к какой отрасли относится компания, численность компании и то, что она относится к малому и среднему предпринимательству. Заявки обрабатываются практически мгновенно", — сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.Как раз такой опыт у сети быстрого питания "Теремок". Сотрудники, было, уже совсем приуныли. А руководители усиленно думали, где брать деньги на зарплаты. За кредитом под ноль процентов обращались впервые, но первый блин вышел совсем не комом."Наверное, это немыслимая скорость вообще для банка, потому что первый кредит ВТБ мы пять лет назад получали ровно год, а вот сейчас прошли все за один день буквально. В субботу мы согласовали договор, в понедельник утром я его подписал в банке, в тот же день деньги уже пошли нашим сотрудникам", — рассказал основатель компании "Теремок" Михаил Гончаров.Всего подано уже порядка 11,5 тысячи таких кредитных заявок. Количество обращений только растет как от индивидуальных предпринимателей, так и от бизнеса покрупнее. При этом важно, чтобы и сами банки по-прежнему были так же устойчивы. На совещании президент заявил, что нельзя допускать критического накопления так называемых плохих долгов:"Банки, безусловно, быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни. Все процессы, происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому прошу представителей банковского сообщества поделиться своими оценками текущей экономической ситуации и вашими прогнозами на перспективу".Согласованы еще три госпрограммы поддержки в кризис. Одна для крупных предприятий — это кредитования оборотных средств и две так называемые строительные программы, субсидирование кредита застройщиков и субсидирование ипотеки для граждан по ставке 6,5 процентов годовых. Такого не было даже в обычное время, не то, что в кризис."Банк ВТБ, не дожидаясь принятия официальных, даже правительственных документов, с начала этой недели начал выдавать эти кредиты и мы уже выдали за неполных четыре дня 200 кредитов на сумму 600 миллионов рублей", — рассказал глава ВТБ Андрей Костин.Первые счастливые обладатели квартир появились в Карелии. Льготную ипотеку взяли уже и в Барнауле. В строительстве — тысячи смежников. Оно должно вытянуть за собой и другие пострадавшие от коронавируса отрасли. Принятый государством комплекс мер нацелен на то, чтобы помочь всем пережить непростые времена."Эти и другие решения призваны помочь российским семьям пережить текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации", — отметил президент.Чем безболезненнее удастся пройти этот период, тем быстрее российская экономика сможет восстановиться.