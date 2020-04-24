Всем, кто пострадал сегодня в пожарах в Кемеровской области, будет оказана материальная помощь. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев, передает ГТРК Кузбасс. Погорельцам помогут в сборе документов для получения денежных средств.

Всем, кто пострадал сегодня в пожарах в Кемеровской области, будет оказана материальная помощь. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев, передает ГТРК "Кузбасс". Погорельцам помогут в сборе документов для получения денежных средств.Как уже сообщалось, крупные возгорания произошли 23 апреля в нескольких районах области. В селе Постниково Ижморского района огнем было уничтожено 16 домов, в которых проживало 39 человек, из них 12 детей. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.По словам губернатора, всем погорельцам предложили разместиться в школе-интернате и обеспечить питанием. Но люди предпочли пока перебраться к родственникам. Работники соцслужбы в индивидуальном порядке помогут каждой семье собрать все документы для оформления матпомощи. Сделано это будет в кратчайшие сроки, заверил Сергей Цивилев.Четверых пострадавших еще в одном пожаре — в селе Краснинское Промышленновского района сгорело два дома — временно поселили в двухкомнатную квартиру, двое переехали к родственникам. Также сегодня горели жилые стоения в селе Пашково Яшкинского муниципального района. Пожар охватил четыре дома, огонь локализован, продолжается тушение. А в районе Кедровка на окраине Кемерова огонь уничтожил три дома.Как уточнили в правительстве Кузбасса, причиной пожаров стало выжигание травы на фоне штормового ветра.