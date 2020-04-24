Почитатель национальных традиций повторно похитил невесту в Санкт-Петербурге, но если в первый раз он отделался словесным внушением, то теперь имеет все шансы стать фигурантом уголовного дела. Камера наблюдения зафиксировала жениха и его помощников.

Почитатель национальных традиций повторно похитил невесту в Санкт-Петербурге, но если в первый раз он отделался словесным внушением, то теперь имеет все шансы стать фигурантом уголовного дела. Камера наблюдения зафиксировала жениха и его помощников.Похищение состоялось около 14:20 22 апреля на улице Тельмана. На кадрах видно, как из подъехавшей к подъезду легковушки выскакивают трое молодых людей, двое из которых удерживают мать девушки, а третий заталкивает возлюбленную в машину. После этого злоумышленники уезжают.Спустя несколько часов 28-летнего похитителя и его невесту задержали в Тихвине. Как оказалось, он уже покушался на свободу приглянувшейся ему девушки в феврале текущего года. Тогда ее родители тоже обратились в полицию, но сама "потерпевшая" от претензий отказалась. На сей раз, как отметили в региональном управлении МВД, жениху может грозить реальное лишение свободы, так как его действия можно трактовать как "преступление против свободы, чести и достоинства личности".