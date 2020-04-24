Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет видеосовещание для обсуждения реализации мер господдержки экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет видеосовещание для обсуждения реализации мер господдержки экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин сегодня пообщается с банками. Представители руководства правительства, профильных ведомств сегодня пообщаются с банками", — сообщил он. Будет обсуждаться господдержка экономики, "которая касается именно кредитно-финансовых учреждений"​​.В совещании, как ожидается, примут участие руководители Банка России, ФНС, администрации президента, Минэкономразвития. В обсуждение, как ожидается, примет участие и министр финансов, руководители ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ и других банков.Объем беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат должен составить 305 миллиардов руб., заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. При этом правительство расширит действие программы беспроцентных кредитов на средние и крупные компании из пострадавших от коронавируса отраслей.На эти цели дополнительно выделят 3,5 миллиарда руб. В итоге, по данным Минэкономразвития, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов руб., отметил Мишустин. Правительство выделит субсидии в размере 24 миллиардов руб. на кредиты компаниям для пополнения оборотных средств. Размер кредита сроком на один год составит до 1 миллиарда руб., при этом ставка не превысит 5% годовых, пояснил премьер-министр.Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, закупок товаров и услуг. Кредиты помогут обеспечить выплаты заработных плат сотрудникам, подчеркнул Мишустин.Между тем объем поддержки многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 миллион руб. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. Правительство выделяет 9,5 миллиарда руб. на погашение ипотечных кредитов для таких семей. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч руб. По расчетам Минфина, эта мера поддержит почти 21 тысячу семей.Банки выделили малым и средним предприятиям уже около 4 миллиардов руб. беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Прием заявок продолжается. По данным Минэкономразвития, 15 банков, подписавших соглашение с ведомством, уже одобрили более 1,8 тысячи заявок на участие в программе финансирования под 0%, а в министерство на данный момент поступило 36 заявок от банков-участников в общей сложности на 27 миллиардов.Соглашение с министерством уже заключили в общей сложности 17 кредитных организаций: "Россельхозбанк", Сбербанк, "Промсвязьбанк", ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", "Челябивестбанк", "Саровбизнесбанк", РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", "Альфа-банк", "Томскпромстройбанк", "Владбизнесбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "Совкомбанк".