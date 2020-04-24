Новый смартфон iPhone SE 2020, получивший самый передовой мобильный процессор Apple, оказался слабее линейки iPhone 11 с такими же чипами

Завтра начнутся продажи iPhone SE 2020 - нового и относительно недорогого смартфона Apple, получившего самый передовой мобильный процессор из аресенала компании. Однако те, кто рассчитывает приобрести доступный айфон с производительностью уровня iPhone 11 Pro Max, будут разочарованы.Результаты тестов на AnTuTu (программы для оценки быстродействия устройств) показали, что используемый в новом айфоне чип A13 Bionic намного слабее вариантов из линейки 2019 года. На популярном бенчмарке iPhone SE 2020 получил среднюю оценку 492 166, изрядно уступив iPhone 11 Pro Max (537 154), iPhone 11 Pro (521 010) и iPhone 11 (517 400). Скорее всего, Apple пришлось искусственно замедлить процессор нового айфона, чтобы обеспечить ему приемлемое время автономной работы.Как отмечает GSMArena, по уровню производительности новый айфон скорее близок к iPhone Xs и iPhone Xs Max с чипсетом A12 Bionic. Единственное, в чем iPhone SE 2020 явно превосходит модели 2018 года, - это более быстрый модуль памяти. По этому показателю новинка получила 77 968 очков, приблизившись к серии iPhone 11.2-е поколение iPhone SE было представлено 15 апреля. Новинка целиком позаимствовала дизайн у iPhone 8 (включая 4,7-дюймовую ЖК-панель, большие рамки под и над экраном, а также кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID), получила одну основную камеру и беспроводную зарядку по стандарту Qi. В России iPhone SE 2020 выйдет по цене от 39 900 рублей (64 ГБ).