Продажи новых домов в США в марте упали на 15,4%, так как в середине месяца из-за вспышки коронавируса начался спад на рынке жилья, передает Associated Press.

Продажи новых домов в США в марте упали на 15,4%, так как в середине месяца из-за вспышки коронавируса начался спад на рынке жилья, передает Associated Press.Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов на одну семью упали до сезонно скорректированного годового уровня 627 тысяч в прошлом месяце, после того как продажи упали на 4,6% в феврале.Спад ожидался, хотя экономисты говорят, что он будет намного хуже, поскольку экономика страны пострадала от введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, из-за которых миллионы американцев потеряли постоянное место работы.Медианная цена нового дома, проданного в марте, составила $321400, что на 2,6% ниже средней цены в $330100 в феврале.По регионам страны продажи упали на 41,5% на северо-востоке и на 38,5% на западе. В обоих этих регионах были штаты, в которых ограничительные меры были введены раньше, чем в других частях страны.Продажи упали на 8,1% на Среднем Западе и на 0,8% на юге.Бен Айерс, старший экономист в Nationwide, сказал, что продажи в ближайшие месяцы получат значительный удар из-за ограничений и ситуации на рынке труда. Но он сказал, что перспективы жилищного сектора должны улучшиться, так как вспышка вируса ослабевает."Низкие ставки по ипотечным кредитам и постоянный спрос со стороны поколения миллениалов должны привести к восстановлению жилищной активности в конце этого года и в 2021 году", — сказал он.