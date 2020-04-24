Директор противочумного института Микроб Владимир Кутырев высказался о продлении карантина из-за коронавируса в России. По его мнению, отменять ограничительные меры на следующей неделе нельзя.

Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев высказался о продлении карантина из-за коронавируса в России. По его мнению, отменять ограничительные меры на следующей неделе нельзя.Продлить карантин в России из-за коронавируса необходимо как минимум до 12 мая, считает эксперт. "Это даст продолжение позитивныз трендов", – сказал специалист на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила продлить карантин на две недели. По ее мнению, отменять ограничительные меры в конце апреля нельзя. "Все еще очень велики риски дальнейшего распространения и взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще, как минимум, один инкубационный период", – заявила она.Мнения вирусологов о продлении карантина на две недели вице-премьер Татьяна Голикова донесет до президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Как заявил ранее представитель главы государства Дмитрий Песков, решение о продлении ограничительных мер в Кремле примут на следующей неделе.Несмотря на мнения вирусологов о продлении карантина, некоторые регионы начали ослаблять ограничительные меры. С 25 апреля в Тверской области открываются почти все учреждения и службы сервиса.Ранее "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщил, что карантин будут продлевать максимум до июня. После окончания майских праздников начнется отмена ограничительных мер, заявил телеканал.В России на 24 апреля выявлено почти 70 тысяч заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано более 5,8 тысячи новых случаев. Режим всеобщей изоляции из-за COVID-19 действует до 30 апреля.24 Апр 2020 в 12:58 PDT