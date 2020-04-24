В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков. А с 22 апреля водителей, выезжающих на дороги без таких пропусков, начали автоматически фиксировать фотокамеры. По предварительным данным, за минувшие сутки по городу проехали 1 миллион 730 тысяч автомобилей, из них было порядка 250 тысяч без пропусков. Всем нарушителям грозит штраф.

В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков. А с 22 апреля водителей, выезжающих на дороги без таких пропусков, начали автоматически фиксировать фотокамеры. По предварительным данным, за минувшие сутки по городу проехали 1 миллион 730 тысяч автомобилей, из них было порядка 250 тысяч без пропусков. Всем нарушителям грозит штраф. Об этом рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасия Писарь.Она отметила, что при оформлении цифровых пропусков нужно обязательно привязывать к ним номера автомобилей."Мы постоянно считаем пассажиропоток как в наземном транспорте, так и в метрополитене, а также следим за трафиком на дорогах. В целом, если смотреть на ситуацию до того, как был введен режим строгой самоизоляции, примерно на 70% стало везде свободнее", — пояснила Писарь.Новая система контроля нарушителей уже дает результаты. Люди начинают соблюдать карантин. Но, к сожалению, есть вопиющие случаи."Мы поймали 15 человек, нарушивших предписанный режим самоизоляции и перемещавшихся по Москве на автомобилях или на городском транспорте. В условиях распространения коронавируса COVID-19 мы не можем допустить бесцельное перемещение по городу", — подчеркнула Анастасия Писарь.С 15 апреля в Москве и Подмосковье действует пропускной режим передвижения. Для поездок на работу, в медучреждения или по бытовым делам граждане обязаны оформить цифровой пропуск. Сотрудники ГИБДД проверяют данные пропуска путем считывания кода. Отсутствие пропуска может трактоваться как нарушение режима самоизоляции, за которое водителям назначается штраф в 5000 рублей. Один из вариантов оформления пропуска — Единая справочная служба Москвы: +7 (495) 777-77-77. Также пропуск можно оформить, отправив смс на номер 7377.Кроме того, на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru доступен раздел nedoma, на котором можно оформить цифровые пропуска для передвижения граждан.