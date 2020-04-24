Министерство труда России порекомендовало регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые граждане. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Министерство труда России порекомендовало регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые граждане. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.По словам представителя ведомства, они направили телеграмму во все регионы с рекомендацией о закрытии учреждений на полный карантин вместе с сотрудниками этих организаций. В настоящее время данный процесс уже идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих соцучреждений.Ольга Баталина рассказала, что коронавирус выявлен у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов страны, сообщает ТАСС. По словам представителя Минтруда, заболевание могло проникнуть в стационары либо через сотрудников, либо вместе с проживающим после выписки.По последним данным оперштаба на 23 апреля, в России за последние сутки зафиксировано 4774 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших за все время — 62773.