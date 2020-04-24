Банки должны усилить поддержку бизнеса и населения, сделать ее максимально доступной, заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с представителями банковского сектора экономики при участии правительства, администрации Кремля.

Банки должны усилить поддержку бизнеса и населения, сделать ее максимально доступной, заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с представителями банковского сектора экономики при участии правительства, администрации Кремля.Президент напомнил, что пандемия угрожает всем странам, и экономике, и населению. Российские власти уже приняли ряд мер для защиты от короновируса – это медицинские и экономические меры.Власти усилили поддержку пострадавших от пандемии, в первую очередь российских семей, сохранения занятости и доходов всех граждан. Получат поддержку и предприниматели, малый и средний бизнес, системообразующие компании."Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу", — отметил Путин. Он напомнил, что банки уже несут большую нагрузку при реализации мер помощи экономике и населению. Многие банки взяли на себя затраты поддержки своих клиентов.Путин подчеркнул, что банки напрямую знают проблемы своих клиентов – граждан и компаний. От банков многое зависит, "чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается".Президент акцентировал внимание на предоставлении каникул по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30%. Предприятия без промедления должны получать льготные кредиты для работы и выплата заработной платы. Банки должны помочь населению и компаниям избежать банкротства, преодолеть трудности, должны помочь продолжить работу компаниям и сохранить рабочие места, зарплаты.Президент РФ особо отметил новую льготную ипотечную программу. Российские банки в понедельник, 20 апреля, объявили о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первыми заявки начали принимать ВТБ, "Дом.РФ", "Альфа-банк", ПСБ."В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая", — сообщается на сайте ПСБ. "Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В "Альфа-банке" подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис", — уточнили в крупнейшем частном банке страны. "Ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября 2020 года", — сообщили в "Дом.РФ".Максимальный размер кредита по новой госпрограмме льготной ипотеки составит 8 миллиона руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона руб. — для остальных регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры, срок такой ипотеки — до 20 лет, уточнили в ВТБ.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 апреля, предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых. Новая программа льготной ипотеки потребует 6 миллиардов руб. в 2020 году, сообщил глава государства на совещание по вопросам развития строительной отрасли.Средняя действующая ипотечная ставка по России в размере 9% стала высокой для многих россиян. Если рыночная ставка будет выше 6,5%, то сверх этой ставки будет субсидировать государство. Льготная ставка будет действовать весь период ипотеки. Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года для покупки жилья стоимостью до 3,5 миллиона руб. в регионах и 8 миллионов руб. в Москве и Санкт-Петербурге.