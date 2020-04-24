Банковская поддержка экономики и населения должна быть полной. Если есть необходимость, то правительство вместе с Банком России должны оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу для быстрой реализации банками мер господдержки, заявил президент РФ Владимир Путин.

Банковская поддержка экономики и населения должна быть полной. Если есть необходимость, то правительство вместе с Банком России должны оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу для быстрой реализации банками мер господдержки, заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с представителями банковского сектора экономики при участии правительства, администрации Кремля.Президент отметил, что есть "проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты".Президент подчеркнул, что надо проработать меры реализации госпомощи, включая банковскую помощь. Глава государства попросил ЦБ РФ и правительство "внимательно проанализировать ситуацию" и "оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу".Путин напомнил, что власти предоставляют госгарантии по льготным кредитам, по всем инструментам господдержки, чтобы они были максимально доступны для тех, кому предназначены – для граждан и предприятий, пострадавших от коронавируса.Госгарантии сохранят стабильность банковской системы, "включая гарантии Министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и другим банковским продуктам".Глава государства попросил правительство, Центральный банк, банковское сообщество подумать об обеспечении надежности кредитного портфеля и о создании условий роста кредитования в средне- и долгосрочной перспективе для устойчивого развития России.О низких темпах выдачи льготных кредитов говорила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал ввести ежедневный мониторинг выдачи банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.С 6 апреля компании могут взять кредит на год: в первые полгода ставка нулевая, а в следующие — 4%. Министр экономического развития России Максим Решетников на совещании кабинета министров сообщил о медленных темпах выдачи таких кредитов. Ранее президент РФ объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В итоге льготные кредиты на зарплату — под 0% — доступны всем компаниям – микро-, малым, средним и крупным.Государство компенсирует льготную ставку банкам. Пока в этой программе пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Но предприниматели жалуются на медлительность банков, формализм, частые отказы. Программа рассчитана на 150 миллиардов руб., банки получили заявки на 3,5 миллиарда руб., а выдано всего на 400 миллионов. Планируется, что в ближайшее время ВЭБ.РФ предоставит госгарантии для 75% таких кредитов, как предлагал президент РФ.