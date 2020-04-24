Президент России Владимир Путин собрал на онлайн-совещании основных игроков отечественного банковского сектора, чтобы обсудить с ними сложившуюся в стране обстановку. Он отметил, что не всегда принимаемые меры достаточно эффективны, особенно. – в условиях распространения коронавируса в России.

Президент России Владимир Путин собрал на онлайн-совещании основных игроков отечественного банковского сектора, чтобы обсудить с ними сложившуюся в стране обстановку. Он отметил, что не всегда принимаемые меры достаточно эффективны, особенно. – в условиях распространения коронавируса в России.Коронавирус в России потребовал от власти введения мер не только по борьбе с эпидемией, но и по поддержке экономики, предпринимателей и простых граждан в это непростое время. И большую роль в эффективности принятых мер играет позиция банков.Говоря с банкирами Владимир Путин обратил внимание, что мало объявить о каких-либо решениях. Необходимо проследить, чтобы помощь пришла вовремя, а воспользоваться ей смогли те, кто действительно в этом нуждается. "Абстрактные обещания никому не нужны", – цитирует "" российского лидера.Он напомнил, что ответственность за то, как в конечном итоге будет выглядеть поддержка граждан в период коронавируса, лежит именно на кредитных учреждениях. "Вы напрямую работаете с гражданами и предприятиями, знаете их запросы и от вас зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно", – цитирует Владимира Путина.Президент России отметил, что многие граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – кредиты на льготных условиях, которые были им обещаны. Им либо отказывают сразу, либо тянут время, либо предъявляют такие требования, которые заведомо невозможно выполнить.Напомним, коронавирус в России, по оценкам специалистов, может вызвать определенные экономические проблемы. Для того, чтобы смягчить негативные последствия, был разработан целый комплекс мер.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT