Жителя Ленинградской области приговорили к штрафу в размере более 200 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета. Инцидент произошел в августе 2019 года на борту авиалайнера, летевшего из ..

Жителя Ленинградской области приговорили к штрафу в размере более 200 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета. Инцидент произошел в августе 2019 года на борту авиалайнера, летевшего из Тель-Авива в Санкт-Перетрубрг, сообщают "".Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина пытался разбить иллюминатор головой. При этом он вел себя агрессивно, ругался матом и хамил членам экипажа. В результате воздушное судно пришлось экстренно посадить в Краснодаре. На днях суд постановил, что из зарплаты нарушителя в течение полутора лет будут вычитаться 15% на погашение штрафа.