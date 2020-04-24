Число заболевших коронавирусом COVID-19 в США 23 апреля превысило 850 тысяч. Почти 50 тысяч скончались. Но сразу в нескольких штатах американцы требуют ослабления карантинных мер. Дональд Трамп уже пообещал открыть все национальные парки. Он объявил о подписании указа о временном ограничении иммиграции в страну, чтобы защитить рабочие места. Он вступает в силу ночью 24 апреля.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в США 23 апреля превысило 850 тысяч. Почти 50 тысяч скончались. Но сразу в нескольких штатах американцы требуют ослабления карантинных мер. Дональд Трамп уже пообещал открыть все национальные парки. Он объявил о подписании указа о временном ограничении иммиграции в страну, чтобы защитить рабочие места. Он вступает в силу ночью 24 апреля.Новая статистика от министерства труда США обозначила новое дно. Четыре миллиона четыреста тысяч американцев подали заявки на получение пособия по безработице за минувшую неделю. Теперь таких 26 миллионов. Чтобы защитить тех, кто работу еще не потерял, Трамп объявляет об ограничениях на иммиграцию."Мы хотим, чтобы у американцев была их работа и здравоохранение, — заявил 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. — Мы в первую очередь будем заботиться о своих гражданах. Это очень мощный указ. И он будет действовать 60 дней. Возможно, по истечении этих 60 дней я продлю срок или изменю детали указа".30 потерянных рабочих мест на каждый диагностированный случай заражения COVID-19. Уровень безработицы в США приблизился к 20 процентам. Это показатели Великой депрессии в самой острой ее фазе. На самом деле новые запреты относительно мягкие.Новый запрет коснется только иностранцев, еще не обратившихся за иммиграционными документами в США и сейчас находящихся за границей. Но оппоненты Трампа уже обвинили его в том, что под прикрытием борьбы с коронавирусом он удумал протащить свои давние идеи."Преобладают мнения о том, что этот указ не что иное, как политический трюк, — отметила ведущая теленовостей CBS News. — Президент пытается продемонстрировать, что он держит свои предвыборные обещания, ведь он не раз говорил о том, что остановит не только нелегальную миграцию, но и сократит легальную".Решение Трампа, конечно, стало пасом на ход для засидевшегося на самоизоляции Джо Байдена. Критикуя Трампа из подвала своего дома в Дэлавере, он еще и делает предложение чужой жене. В вице-президенты Байден хочет взять Мишель Обаму, у супруга которой сам он был в замах. И 44-й президент США и его первая леди очень популярны у избирателей-демократов. И Байден на этой популярности рассчитывает въехать в Овальный кабинет."Я бы взял ее на эту должность без раздумий. Она хорошо во всем разбирается, она хорошая женщина, семья Обамы — мои друзья", — заявил кандидат в президенты США Джо Байден.В друзьях у Байдена и вся либеральна пресса. Например, газета The Washington Post вокруг публикации, в которой скандал развернулся прямо во время брифинга в Белом доме. Трамп накинулся на авторов колонки, в которой, по его мнению, неверно процитировали главу американскому центра по контролю и профилактике заболеваний. Роберт Редфилд в интервью предупредил, что осенью эпидемиологическая обстановка может быть хуже."Слова доктора Редфилда относительно осени и вируса были полностью искажены в СМИ. Он говорил про грипп и коронавирус, которые будут одновременно,- заявил Дональд Трамп. — Он не говорил про большую вспышку. Заголовок The Washington Post был в полной мере некорректным. Заявление Редфилда не было плохим, но заголовок был абсурдным".Но президенту США этого показалось недостаточно. Зажатого в тиски Редфилда он отправил на сцену."Я вчера говорил, что есть вероятность того, что следующие осень и зима, когда у нас будет два распространяющихся одновременно респираторных заболевания — грипп и коронавирус, могут оказаться еще более сложными. Но мне кажется важным подчеркнуть то, чего я не сказал. Я не говорил, что это будет хуже, я сказал, что это будет более сложным", — дал разъяснения директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.Зато не спорят с Трампом власти некоторых штатов, поверивших в слова главы Белого дома о том, что во всем виноват Китай. Вслед за Миссури иск к Пекину подали в штате Миссисипи."Прокурор Миссисипи заявила, что штат готовится подать судебный иск против Китая, чтобы "заставить Пекин ответить за свои поступки", и за то, что, по ее словам, является "злонамеренными и опасными действиями, которые повлекли за собой смерти и экономические потери", виной которым послужила эпидемия коронавируса", — передают американские новости.Впрочем, куда больше в местных теленовостях сейчас о волне протестов, что катится по Америке. 22 апреля снятия карантина и возврата к привычной жизни требовали в Вермонте, Калифорнии, Нью-Йорке и Аризоне. Там получилось жарче всего.На пути противников самоизоляции, среди которых преобладают сторонники Трампа, встали медики."Некоторые из них (тех, кто протестовал за отмену ограничений) не верили, что мы медики. и называли нас "наемными кризисными актерами". Мне хочется верить, что эти люди поймут, что мы делаем это ради них самих, вне зависимости от политических взглядов или от расовой принадлежности. В этом и заключается работа врачей", — пытается разъяснить один из врачей.В руках врачи и медсестры держали плакаты с надписями – "Вы не имеете права подвергать нас риску". Даже просили подписать сомнительное согласие на смерть ради экономики. Толпу все это разозлило еще больше."Стоят тут эти трое и убеждают нас в том ,что коронавирус нас всех убьет: Вы верите в это? Мы хотим снова открыть наш штат, а вы можете дальше прятаться дома", — заявляет один из протестующих.Однако шанс вырваться из четырех стен есть не у всех. В тюрьме "Данбери", что в штате Нью-Йорк, от коронавируса умер сокамерник летчика Алексея Ярошенко. Только после этого самого россиянина, который тоже жаловался на симптомы COVID-19, отправили на медобследование. А в Пенсильвании, наоборот, 40 рабочих добровольно обрекли себя на заточение. Почти месяц они безвылазно жили на предприятии, где изготавливают полипропилен для медицинских катетеров."Мы благодарны тем, кто находится на передовой борьбы с этим вирусом. Именно поэтому нам было легко выполнять свою работу", — поясняет сотрудник фабрики Джо Бойс.А вот знаменитый американский баритон, лауреат премии Тони Брайан Стоукс Митчелл сейчас сидит без работы. Бродвейские мюзиклы закрыты, а певец на самоизоляции — переболел коронавирусом."Я не выхожу из дома уже несколько дней, потому что чувствую, что мое тело борется с чем-то неизвестным. Я только что получил подтверждение, что болен коронавирусом. Я самоизолировался от своей семьи, ни у кого из них пока не проявились никаких симптомов". – подчеркивает актер и певец Брайан Митчелл.Но каждый вечер ровно в 7 часов поклонники все равно собираются под его окном. Стоукс Митчелл песней благодарит всех, кто дает жизни шанс — от медиков до продавцов и развозчиков готовой еды.Слушатели стоят поодаль друг от друга, соблюдают социальную дистанцию. Здесь на углу Западной 98-й улицы и Бродвея это делать легко. Тротуар шириной 6 метров. Он отмечен голубым цветом на особой карте, которую разработали для тех, кто хочет заранее знать, получится ли выдержать социальную дистанцию в том или ином месте.А вот отрезок тротуара перед подъездом на карте окрашен в интенсивно красный цвет. Положенные 182 сантиметра между прохожими здесь никак не выдержать. Тут и двоим не разойтись.