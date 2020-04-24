Компания Boston Dynamics привлекла четырехногого робота-собаку Spot к помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

Компания Boston Dynamics привлекла четырехногого робота-собаку Spot к помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Механический пес уже две недели патрулирует коридоры и палаточный лагерь возле бостонской клиники "Бригем энд уименс", помогая медперсоналу удаленно консультировать пациентов с подозрением на COVID-19.Ранее Spot уже находили самые разные применения: его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок и даже заставляли работать рикшей. В этот раз к "голове" робопса прикрепили планшет и радиоприемник и задействовали в качестве передвижного устройства для телеконференций.Как пишет TechCrunch, Spot справляется со своими обязанностями даже лучше, чем специализированные роботы для видеоконференцсвязи. Гибкие и устойчивые конечности робота-собаки позволяют ему проникнуть туда, куда не могут попасть традиционные системы на колесах, а благодаря модульной конструкции Spot может быть приспособлен для выполнения других задач.Например, сейчас в Boston Dynamics работают над тем, чтобы оснастить робопса системой, которая позволит дистанционно отслеживать жизненно важные показатели здоровья, такие как температура, частота дыхания, пульс и насыщение крови кислородом. Кроме того, в будущем к спине Spot могут прикрепить ультрафиолетовые лампы для дезинфекции помещений.Boston Dynamics разрабатывает Spot уже почти десять лет. Четырехногий робот приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет робопсу захватывать и перемещать предметы. Spot способен нести груз весом 14 кг, а его встроенные камеры обеспечивают обзор на 360 градусов.