Ростпотребнадзор раскрыл рекомендации по поэтапному возобновлению работы организаций общественного питания в России - кафе и ресторанов, пишет Интерфакс.

Ростпотребнадзор раскрыл рекомендации по поэтапному возобновлению работы организаций общественного питания в России — кафе и ресторанов, пишет "Интерфакс".Сейчас такие места закрылись и работают исключительно в режиме доставки в рамках ограничительных мер по борьбе со вспышкой коронавируса.В пресс-службе ведомства сообщили, что изменения вступят в силу при улучшении эпидемиологической ситуации в стране.В Роспотребнадзоре отметили, что предприятиям общепита в РФ на следующем этапе разрешат работать только при наличии ограниченной площади и посадки в зале.В то же время при улучшении ситуации и снижении уровня заражаемости предприятиям общественного питания будет позволено проводить массовые мероприятия только при размещении столов на расстоянии 1-2 метра.При введении штатного режима для кафе и ресторанов будут действовать обычные нормативные требования, подчеркнули в ведомстве.Пресс-служба Роспотребнадзора также проинформировали, что выполнение этих рекомендаций позволит предприятиям общепита осуществлять свою деятельность "без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье".