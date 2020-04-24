Ученые из Волгограда предложили средство, которое поможет человеку избежать заражения коронавирусом. Речь идет о шлеме, который чем-то напоминает мотоциклетный.

Ученые из Волгограда предложили средство, которое поможет человеку избежать заражения коронавирусом. Речь идет о шлеме, который чем-то напоминает мотоциклетный.Работа над данным изделием началась еще в сентябре 2019 года. Изначально шлем разрабатывался как средство индивидуальной защиты для людей, страдающих аллергией. В феврале текущего года ученые решили, что устройство нужно доработать в связи с пандемией коронавируса.Заведующий лабораторией абилитации и реабилитации ВНМЦ Александр Воробьев рассказал, что проблемы аллергии и COVID-19 связаны, поскольку сезонный поллиноз лишает человека обязательного барьера и делает его открытым для вируса. По словам ученого, маски и очки не решают проблемы индивидуальной защиты.Шлем весит 1,45 килограмма и дает минимальную нагрузку на шейные мышцы, защищает верхние дыхательные пути и слизистую от инфекции. Александр Воробьев отметил, что устройство предотвратит попадание инфекции на слизистые, поскольку глаза, нос и рот останутся закрытыми. При этом шлем оснащен вентилятором и фильтром, который всасывает и очищает воздух.Как сообщает РИАЦ, средняя стоимость защитного устройства не будет превышать тысячи рублей. На данный момент завершена первая стадия патентования изобретения.