Казанский авиационный завод передал Министерству обороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 – Иван Ярыгин и Василий Решетников. Боевым самолетам обновили системы навигации, управления двигателями и вооружения.

Казанский авиационный завод передал Министерству обороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 – "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников". Боевым самолетам обновили системы навигации, управления двигателями и вооружения, пишет агентство ТАСС.Кроме того, на казанском заводе идет модернизация ракетоносце до версии с литерой М. Первый Ту-160М поднялся в воздух в феврале 2020 года.По данным СМИ, на эти боевые самолеты установят комплекс бортовой обороны, современное вооружение, системы связи и модернизированные двигатели. Первый Ту-160М планируют передать военным в 2021 году.