Минкомсвязь предложила внести поправки к закону О связи, которые разрешают сотовым операторам дистанционно идентифицировать абонентов

Минкомсвязь предложила внести поправки к закону "О связи", которые разрешают сотовым операторам дистанционно идентифицировать абонентов. Если их примут, россияне смогут покупать сим-карты и подключаться к сотовым сетям без посещения офиса и салона связи.Для идентификации при заключении договора с оператором предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает ПРАЙМ. Также в систему предлагается внедрить идентификатор мобильного устройства IMEI, но его понятие в российском законодательстве пока не закреплено.Как следует из пояснительной записки, это должно помочь в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, а также поспособствовать развитию виртуальных "симок" eSIM.Сейчас закон разрешает абоненту заключить договор об оказании услуг связи лично либо с использованием усиленной электронной подписи. В Минкомсвязи предлагают, чтобы абоненты могли заключать договоры в онлайне с использованием простой электронной подписи при условии идентификации через ЕСИА и ЕБС.Законопроект должен пройти независимую экспертизу до 15 мая, после чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму.