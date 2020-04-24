Российский союз промышленников и предпринимателей прислал премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой посодействовать в принятии законопроекта «О цифровых финансовых активах» в рамках заседаний Госдумы весенней сессии 2020 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей прислал премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой посодействовать в принятии законопроекта "О цифровых финансовых активах" в рамках заседаний Госдумы весенней сессии 2020 года.Обращение подписали глава РСПП Александр Шохин и сопредседатель координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, президент компании "Норникель" Владимир Потанин.В документе упоминается сложность ситуации, в которой находится экономика России из-за пандемии коронавируса. В связи с этим РСПП просит Мишустина поддержать принятие закона о цифровых финансовых активах, чтобы использовать ключевые возможности для посткризисного восстановления и дальнейшего экономического развития.Согласно законопроекту, цифровые финансовые активы будут квалифицированы как вид цифровых прав, связанных с денежными обязательствами и требованиями, вытекающими из обращения ценных бумаг. Кроме того, разрешается выпуск ЦФА, которые обеспечены имуществом их эмитента или третьих лиц, описание предмета обеспечения и условий обеспечения.Авторы письма отмечают, что в настоящее время бизнес вынужден массово обратиться к возможностям цифровизации как фактору стабилизации и сохранения доступа к клиентам.В РСПП рассчитывают получить ответ правительства уже на этой неделе.