Сейчас уже даже 165 727 профессиональных инвесторов нефтяной биржи США на бесплатной, склонной к сбоям платформе Robin Hood поняли, что проблема глобальной добычи нефти в нехватке хранилищ.

Сейчас уже даже 165 727 "профессиональных инвесторов" нефтяной биржи США на бесплатной, склонной к сбоям платформе Robin Hood поняли, что проблема глобальной добычи нефти в нехватке хранилищ.И если даже эта армия инвесторов понимает, что нет места для хранения физической нефти на континентальной части США, то Саудовская Аравия, которая создала нынешний кризис с нефтью и которая не остановится, пока не уничтожит сланцевую нефтедобычу, точно понимает это.Вот почему из-за того, что США не могут хранить собственную добытую нефть, около 50 миллионов баррелей саудовской нефти направляются в США. Они должны прибыть в ближайшие недели, что приведет к еще большему давлению на рынки, которые и так пытаются справиться с переизбытком, сообщает Reuters.Более 20 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить 2 миллиона баррелей нефти, направились к ключевым терминалам США, особенно в Мексиканском заливе. Три отдельных танкера, также зафрахтованных Саудовской Аравией, стоят на якоре за пределами портов Мексиканского залива США.Согласно источникам Reuters королевство пыталось найти варианты хранения грузов у ​​владельцев танкеров, когда суда были зафрахтованы в прошлом месяце, однако многие отказались, учитывая темпы заполнения хранилищ.В результате менеджер хедж-фонда Кайл Басс написал в "Твиттере!, что "саудиты и русские объявили войну американским сланцевым энергетическим компаниям": "Похоже, им не нравится американская энергетическая независимость... Саудиты бросили в нас нефтяную бомбу в 50 миллионов баррелей. Насколько еще упадут цены на нефть в июне?"Гнев из-за саудовской нефтяной "бомбы" распространился по всей территории Вашингтона. Официальные представители США заявили, что Вашингтон рассматривает вопрос о блокировании саудовских поставок нефти или введении тарифов на эти поставки, что усугубляет трудности для грузов, которые сейчас находятся на пути к терминалам.В ответ Саудовская Аравия заявила, что изучает вопрос о том, сможет ли она перенаправить грузы в другие страны, если США прекратят импорт.Нефтяные трейдеры, активно работающие на рынках Европы и Азии, говорят, что саудиты, конечно, попытаются перенаправить грузы на другие рынки в случае запрета. Это в свою очередь окажет огромное давление на резервуары-хранилища в этих двух регионах и приведет к падению местных марок нефти."Если саудиты предложат нефть по низким ценам, покупатели купят ее, — заявил Reuters источник в международной торговой фирме. — У некоторых еще есть свободные хранилища либо они могут согласиться хранить нефть в течение какого-то времени". Источник фирмы по торговле нефтью, работающей в Азии, сказал, что они ожидают, что большие объемы нефти, которые должны были быть поставлены в США, направятся в регион, если экспорт будет заблокирован."Это может оказаться очень дорогостоящим мероприятием для Саудовской Аравии, поскольку что бы ни случилось с грузами, владельцам танкеров нужно будет платить за простой… Однако, несмотря на то что это дорогая игра для саудитов, остановка производства оказалась бы еще более дорогостоящим мероприятием", — отметил источник.Дополнительные расходы — или плата за простои — составляли $250 тысяч в день на основе ставок в прошлом месяце, когда было забронировано много судов. Ежедневные ставки для танкеров взлетели почти до $300 тысяч в прошлом месяце. На этой неделе они снизились до $150 тысяч, тем не менее даже это — довольно значительная сумма в дополнение к другим расходам, включая страхование.Даже если саудовские танкеры доберутся до США, неясно, кому будет реально нужен этот груз. Экономика остановлена, спрос почти отсутствует, особенно спрос на бензин, нефтеперерабатывающие компании последние дни отсутствовали на нефтяных рынках в США, снижая темпы переработки, на фоне иссякающего спроса, сообщили источники на рынке нефти. "Сейчас мало кто заинтересован в новых поставках, так как у нефтеперерабатывающих заводов в США нет свободного пространства для хранения нефти", — сказал другой источник.Marathon Petroleum, Exxon Mobil, Chevron и Phillips 66, крупнейшие покупатели саудовской нефти в США, хранят молчание.Как добавляет Reuters, большинство крупных покупателей саудовской нефти находятся на Западном побережье. По данным EIA, на этот регион приходится около половины всего импорта саудовской нефти в США. По состоянию на 10 апреля склад был заполнен на 65%, две недели спустя это число приблизилось к 100%. Побережье Мексиканского залива — второе по величине в США место для хранения саудовской нефти — заполнено на 55%.Танкеры с саудовской нефтью поступят в США как раз в то время, когда основной американский склад в Кушинге заполнится за несколько недель.В понедельник президент Трамп сказал, что, возможно, остановит саудовские поставки в США. На прошлой неделе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Франк Фаннон заявил, что возможно введение тарифов.