Из-за пандемии в непростой ситуации оказались не только люди, но и животные. В приютах не хватает рабочих рук. Но помочь им можно, даже находясь на карантине. В столице стартовал необычный онлайн-марафон Счастье с доставкой на дом. Москвичи могут взять кошку или собаку из благотворительных фондов на передержку или оставить у себя навсегда.

Из-за пандемии в непростой ситуации оказались не только люди, но и животные. В приютах не хватает рабочих рук. Но помочь им можно, даже находясь на карантине. В столице стартовал необычный онлайн-марафон "Счастье с доставкой на дом". Москвичи могут взять кошку или собаку из благотворительных фондов на передержку или оставить у себя навсегда.Марселя подобрали на улице и почти сразу нашли для него хозяев. Но через несколько дней кота вернули — не сошлись характерами. У него почти не было шансов найти своего человека, но вмешалась пандемия."Увидела ссылку на марафон. Зашла в "Инстаграм", посмотрела. Не знаю, он похож на меня. Ну, кроме усов", — говорит Наталья Бастнова.Волонтеры и зоозащитники объединились, чтобы помочь животным из приютов. Из-за режима самоизоляции те остались практически без присмотра. Идея марафона "Счастье с доставкой на дом" родилась в один день."Сегодня у нас пристроилось девять животных. Мы решили помочь найти им дом путем онлайн-марафона в период самоизоляции", — рассказывает Ника Могилевская, организатор благотворительного марафона.В котокафе из-за отсутствия посетителей доходы равны нулю. Да и кошки, привыкшие к постоянному вниманию, тоскуют."С началом карантина мы такую акцию начали: возьми котика. Можно на ПМЖ, а можно на время карантина", — объясняет Олег Агранович.Маф — сотрудник котокафе. Но, кажется, уже бывший.- Я надеюсь, Мафу понравится, и он решит остаться здесь насовсем. Потому что я уже совершено не хочу, чтобы он возвращался в котокафе.Как показала пандемия, тем, у кого есть и дом, и хозяин, тоже приходится нелегко. Владельцы этих собак находятся на обязательной самоизоляции. Животных выгуливают волонтеры.- Бабушке 93 года, у нее две замечательные собачки Яна и Ула. Мы не контактируем с бабушкой, звоним по телефону, сообщаем, что пришли, и забираем поводки.Если человек все-таки заболел и не может ухаживать за питомцем, животное на время примут городские зоогостиницы на базе московской ветстанции.Зоогостиницу специально освободили для животных, чьи хозяева оказались в больнице с коронавирусом. Для кошек и собак готовы отдельные номера со всеми удобствами. Но, к счастью, новых постояльцев пока нет. Услуга бесплатная. Нужно просто обратиться к соцработнику, он оформит заявку."После заявки в течение полутора часов приезжает наша бригада в специальных средствах защиты, соцработник выводит животное на лестничную клетку, оно подвергается обработке и в дальнейшем транспортируется к нам в гостинцу", — рассказывает Анна Троянкер, ветеринарный врач Мосветстанции.Главное, о чем сейчас напоминают и тем, у кого есть питомцы, и тем, у кого их нет: домашние и уличные животные не являются переносчиками вируса."Я позволю себе ответить цитатой Всемирной организации по охраны здоровья животных. Нынешнее распространение COVID-19 является результатом передачи вируса от человека к человеку. На сегодняшний день нет никаких абсолютно доказательств того, что животные-компаньоны могут распространять болезнь", — подчеркивает Марина Вершинина ведущий консультант по лабораторной медицине ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора.А тот факт, что взяв животное из приюта, вы сделаете счастливее и себя, и его, не требует никаких доказательств.