Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее представителя Нидерландов Аниша Гири в матче третьего тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Соревнования проходят в режиме онлайн на сайте Chess24.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее представителя Нидерландов Аниша Гири в матче третьего тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Соревнования проходят в режиме онлайн на сайте Chess24.По итогам четырех партий встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиянина. В другом матче дня француз Максим Вашье-Лаграв сыграл с Дин Лижэнем из Китая. Четыре партии не выявили победителя. Лишь на тай-брейке французский шахматист взял верх над соперником.После трех туров лидирует организатор соревнований Магнус Карлсен, набравший восемь очков. Следом идут Хикару Накамура (7 баллов), Лижэнь (6), Непомнящий, Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана (по 5 очков). Замыкают турнирную таблицу Гири и Алиреза Фируджа. В их активе пока нет набранных баллов.