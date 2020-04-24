Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Антон Шипулин заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России. По его мнению, в сложившейся ситуации не стоит совершать революцию в биатлоне.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Антон Шипулин заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России. По его мнению, в сложившейся ситуации не стоит "совершать революцию в биатлоне"."Не хочу сидеть на двух стульях, поэтому даже не рассматриваю такой вариант. Я полностью сконцентрирован на своей работе в Госдуме... Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне", – цитирует экс-биатлониста сборной России "Интерфакс".Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков выступил против главы СБР Владимира Драчева. Он предложил собрать внеочередную отчетно-выборочную конференцию организации, на которой планирует инициировать выборы нового президента.