Система цифровых пропусков для передвижения граждан в Приамурье пока вводиться не будет. Об этом сегодня рассказали в региональном правительстве. С завтрашнего дня в регионе объявлен обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах.

В Хабаровске у сотрудника подстанции скорой помощи в Кировском районе обнаружен коронавирус. Об этом со ссылкой на краевой Минздрав передает ГТРК "Амур". На карантин сразу же отправили восемь бригад, у всех взяли тест на COVID-19. Сейчас на подстанции проводится дезинфекция. Принимать пациентов временно будут другие станции скорой.Сообщается, что из-за распространения коронавирусной инфекции на режим полной изоляции постепенно переходят все соцучреждения Амурской области. Первым по новым правилам начал жить Белогорский психоневрологический интернат. С сегодняшнего дня изолируются еще пять учреждений, в том числе Благовещенске, Усть-Ивановке, Архаре, Райчихинске и Козьмодемьяновке Тамбовского района. Еще три начнут работать в изоляции со следующей недели. Таким образом, власти надеются предотвратить распространение инфекции среди подопечных.Все сотрудники интернатов в обязательном порядке проходят тест на COVID-19 и будут работать посменно — по полмесяца. На случай ЧС запасены продукты питания, питьевая вода, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Организована видеосвязь с близкими пациентов.Система цифровых пропусков для передвижения граждан в Приамурье пока вводиться не будет. Об этом сегодня рассказали в региональном правительстве. Со ссылкой на Минкомсвязи сообщается о возможном подключении к системе в ближайшем будущем еще 21-го региона страны. Среди дальневосточных речь, в первую очередь, идет о Хабаровском и Приморском краях, а также Республике Бурятия. Там наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Приамурье пока ограничится введением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Как напомнили региональные власти, с завтрашнего дня это условие обязательно для всех граждан.Сегодня в области два новых подтверждённых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в регионе 25 случаев COVID-19. Пятеро заболевших выздоровели. У 35% заболевание протекает в виде легкого ОРВИ, у 30% — бессимптомно. На дома изолированы 346 человек. Протестированы 7 406 жителей.