Злоумышленница под видом соцработника пришла к пожилому мужчине и, улучив момент, похитила из его кошелька денежные средства...

СЧ СУ УВД по ЗелАО направлено в суд уголовное дело о краже денежных средств.В полицию обратился 88-летний житель Зеленограда. Мужчина сообщил, что на его городской телефон позвонила женщина и, представившись социальным работником, сообщила о том, что ему полагается путевка в санаторий, после чего они договорились о встрече. Через некоторое время в квартиру потерпевшего пришла ранее не знакомая ему женщина и стала заполнять необходимые для оформления путевки документы. После ее ухода мужчина обнаружил, что из его кошелька пропали 15 тысяч рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЗелАО была задержана ранее судимая 28-летняя женщина, в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53