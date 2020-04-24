Оказание плановой медицинской помощи в Москве сейчас лучше отложить, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24, отвечая на вопросы горожан о ситуации с распространением коронавируса.

Оказание плановой медицинской помощи в Москве сейчас "лучше отложить", считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопросы горожан о ситуации с распространением коронавируса."Вся экстренная помощь, все необходимые операции будут проводиться, несмотря ни на что, – отметил мэр. – Плановая помощь, которая может подождать месяц-два-три, – лучше ее отложить, потому что слишком большие риски внутрибольничной инфекции".В то же время, по словам Собянина, "то, что необходимо сегодня сделать, делается и будет делаться"."Для этого у нас оставлено десять крупнейших высокотехнологичных клиник, которые в постоянном режиме оказывают помощь, и так и будет дальше", – заверил градоначальник.Ранее Собянин сообщил, что за неделю планируется увеличить коечный фонд в столице вдвое. Сейчас, по его словам, больничная сеть справляются с вызовами, которые стоят перед ней, но чтобы и в дальнейшем справляться с ними, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек и врачей, подчеркнул он.По данным на 23 апреля, в Москве за сутки было зафиксировано 1959 новых случаев заражения COVID-19 (всего за весь период пандемии 33940). Из столичных клиник выписан 181 человек. Скончались 27 пациентов.