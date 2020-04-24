Разрешать жителям Москвы гулять с детьми даже рядом со своим домом нельзя, считает мэр российской столицы Сергей Собянин. Это очень рискованная мера, подчеркнул московский градоначальник, По его мнению, такое ослабление режима самоизоляции приведет к драматическому распространению коронавируса COVID-19.

Разрешать жителям Москвы гулять с детьми даже рядом со своим домом нельзя, считает мэр российской столицы Сергей Собянин. Это очень рискованная мера, подчеркнул московский градоначальник, По его мнению, такое ослабление режима самоизоляции приведет к драматическому распространению коронавируса COVID-19.Сергей Собянин предложил представить такую картину: двор московского дома, в котором живут 3-4 тысячи человек, тысяча из них – это дети."И они все вываливают на прогулки. Дети общаются друг с другом, мамы друг с другом, здесь бабушки с детьми и так далее. За сутки-двое они перемешаются так, такие будут контактировать друг с другом, что про изоляцию можно забыть. И мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии, — подчеркнул Собянин, отвечая на вопросы зрителей телеканала "Россия 24". — Ну и что мы получим?"К подобным послаблениям Сергей Собянин призвал относиться крайне осторожно."Я понимаю, что сложно, тяжело, но, к сожалению, в этой ситуации другого решения просто нет, — продолжил мэр Москвы. — Даже если ребенок будет гулять один, он будет общаться со сверстниками, и потом может принести домой инфекцию и заразить своих родителей, бабушку и дедушку".Ранее московский мэр сослался на данные оперативного штаба. В Москве за минувшие сутки было зафиксированы 1959 новых случаев заражения. Если четыре дня назад сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900.И, прежде всего, Сергей Собянин подчеркнул, что заниматься самолечением в случае коронавируса не стоит. Каждый переносит заболевание индивидуально, но большая часть тяжелых госпитализаций приходится именно на те случаи, в которых люди пытались заниматься самолечением.