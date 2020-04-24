В прямом эфире телеканала Россия 24 мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы жителей города. Один из них был про ограничительные меры в столице в преддверии майских праздников. Мэр сказал, что по ситуации, которая сейчас в Москве, ужесточать карантинные меры необходимости нет.

В прямом эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы жителей города, с которыми корреспонденты пообщались на улицах и по скайпу.Одна из москвичек отметила, что сейчас налаживается хорошая погода, приближаются майские праздники – жаркая пора для дачников.Зрительница спросила мэра: достаточны ли введенные на данный момент ограничительные меры из-за коронавируса по сравнению с другими странами?Сергей Собянин ответил, что во многих других крупных городах мира "сначала вводят мягкие меры, а потом вводят войска".Он отметил, что столичные власти такое сценария не хотят. Собянин поблагодарил большинство москвичей, которые осознанны и соблюдают режим самоизоляции.Это, по его словам, дает возможность не ужесточать ограничительные меры, а введенный режим назвал оптимальным для ситуации, которая сейчас есть Москве.Однако отвечая на другой вопрос он отметил, что возможность ужесточения режима самоизоляции есть всегда, но это должно быть обосновано. И если до введения пропусков власти столицы делали это фронтально, то "сегодня это можно делать точечно", отметил Собянин.Собянин также сравнил Москву со схожим по численности населения Нью-Йорком, отметив, что сроки начала пандемии были одинаковы. Там, напомнил он, пандемия бушует "по самому жесткому сценарию".Что касается Москвы, то у нас образовалось 3-4 недели для адаптации медицинской системы, адаптации граждан и разворачивания тестовой системы, отметил мэр. Он добавил, что таким образом Москва получила возможность лучше подготовиться к эпидемии. Поэтому Собянин считает, что те меры, которые были введены, либо эффективнее, чем ввели в других городах, либо адекватны той угрозе, которую мы имеем.