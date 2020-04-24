Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что солнечный свет уничтожает коронавирус за минуту. Политик раскрыл подробности на брифинге в Белом доме. По его словам, инфекция ..

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что солнечный свет уничтожает коронавирус за минуту. Политик раскрыл подробности на брифинге в Белом доме.По его словам, инфекция погибнет, если тело подвергнуть воздействию ультрафиолета или мощного света. При этом американский лидер не уточнил, откуда он взял эти данные, сообщает "".Ранее Дональд Трамп рассказал, что распространение COVID-19 имеет не только отрицательные, но и положительные последствия. В частности, американские граждане приобретут полезные привычки, которые помогут в будущем избежать эпидемии гриппа, передает .